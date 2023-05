(Di venerdì 26 maggio 2023) Nella lista degli acquisti folli delè doveroso considerare anche Graham, l'ex allenatore del Brighton chiamato a stagione in corso per sostituire Tuchel. I Blues lo hanno esonerato ...

Continua Graham- 23 milioni Gabriel Slonina - 9 milioni Pierre - Emerick Aubameyang - 12 milioni David Datro Fofana - 12 milioni Carney Chukwuemeka - 18 milioni Kalidou- 38 milioni ...... i quali hanno prima portato all'esonero di Grahame successivamente all'eliminazione dalla ... ad esempio, non andrà a penalizzare calciatori come Sterling e, acquistati dal Chelsea la ...Kalidou, ex difensore del Napoli ed attuale centrale del Chelsea, ai microfoni di Sky Sport , ... "E' un momento difficile per noi, due giorni fa abbiamo saputo chenon sarebbe stato ...

Potter, Koulibaly, Mudryk e... Ahi Chelsea, è un flop dietro l’altro La Gazzetta dello Sport

Quarantatré punti in classifica. Meno della metà del City campione, appena 12 di vantaggio sul terzultimo posto. La prima stagione al Chelsea del presidente Todd Boehly non sarebbe potuta andare peggi ...