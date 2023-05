Potenziato il settore ‘terapia del dolore’ dell’ospedale di Caserta

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– In occasione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, prevista per domenica 28 maggio, l’Azienda Ospedaliera di “Sant’Anna e San Sebastiano” dipotenzia ildella Terapia del Dolore migliorandolo anche sul piano dell’accoglienza logistica con il trasferimento dell’ambulatorio in locali ammodernati nell’edificio F. Ildella Terapia del Dolore, che rientra nell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione diretta da Pasquale De Negri, svolge, nell’ambito della relativa Rete ospedaliera regionale della Campania, un’attività prevalentemente incentrata sulla valutazione e sul trattamento del dolore cronico, oncologico e non oncologico. La gestione del paziente affetto da dolore cronico è assicurata in regime ambulatoriale, per le prestazioni di diagnosi ...

In ospedale di Caserta potenziato settore terapia del dolore ... Agenzia ANSA

(ANSA) - CASERTA, 26 MAG - In occasione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, prevista per domenica 28 maggio, l'Azienda Ospedaliera di "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta potenzia il ...