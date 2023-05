Ponte sullo Stretto | ok definitivo | ecco il progetto Quanto costerà

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 maggio 2023) Chi ha più di trent’anni l’avrà sentito tante volte: ildi Messina si farà. Ogni volta, però, c’è un qualcosa che fa arenare nuovamente ilche dal 1992 ha visto modifiche e aggiustamenti anche molto importanti. Stavolta però ci dovremmo essere: il 24 maggio 2023 è arrivato il via libera da parte del Senato al decreto legge sull’infrastruttura che collegherà la Sicilia al Continente (104 voti a favore, 49 contrari e tre astenuti). Il sì del Senato alStesso: cosa succede ora? Quando sarà finalmente pronto e agibile, il“farà risparmiare 6 miliardi di euro all’anno in spostamenti e collegamenti” e “creerà oltre 100mila posti di lavoro” (ma saranno in mani cinesi?). A sostenerlo ...