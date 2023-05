Ponte sullo Stretto | Musumeci a Messina | ' Basta rassegnazione Aggiorniamo il progetto e andiamo avanti'

Il dibattito sulStretto , dopo la giornata di ieri a Reggio Calabria, oggi prosegue a Messina. A partire dalle 9, nell'aula magna del Rettorato dell'Università degli Studi, a margine della discussione tra ...Ulteriori informazionistesso argomento Autore Alessio Categoria Cultura e SpettacoloEd eccoci all'ultimo weekend di maggio 2023 prima del tanto atteso '' del 2 giugno. Per brindare al meglio alla 'mini vacanza' in arrivo non si potrà non visitare ...i biglietti scontatishop ...

Ponte sullo Stretto: arriva il via libera dal Senato. Si parte nel 2024 HDmotori

"Vediamo la musica come un ponte, una mano tesa. Il nostro obiettivo ... La serata del 24 giugno, dedicata a 'Guerra e Pace' vedrà sul palco musicisti provenienti da tre Paesi in conflitto: Ucraina, ..."Oggi sono tutti sconvolti giornaloni e politica perché nel processo sul crollo del ponte Morandi, un alto dirigente del gruppo dei concessionari Benetton ha dichiarato che già nel 2010 sapevano che ...