Ponte Messina | Salvini | “Costa come un anno di reddito di cittadinanza”

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) – “I 14 miliardi per ildisi troverin legge di bilancio, si comincerà a partire. I siciliani ogniperdono 6 miliardi di euro per la mancanza di un collegamento diretto. E’ unche costerà quanto undidie che durerà decenni e decenni”. Lo ha detto Matteoarrivando a Catania per la chiusura della campagna elettorale del candidato Enrico Trantino. “Da dicembre si parte con i finanziamenti, l’obiettivo è partire con i cantieri nell’estate 2024, dopo 54 anni è una bella soddisfazione”, ha detto. “Per me è una emozione, da ministro e da italiano, avere finalmente approvato dopo 50 anni di chiacchiere il progetto deldi tutti gli ...

...che mentre in Parlamento si discute e si vota l'avvio dell'iter che dovrebbe portare alla realizzazione dell'attraversamento stabile sullo Stretto di, il maltempo possa far cadere un...Leggi ancheDenaro, l'operazione chiamata Tramonto come la poesia di Nadia: morta a 9 anni ... ma Bolzoni non ci sta e ci riprova con Berlusconi Lascio il motorino vicino alVecchio, e ......Civile e delle Politiche del Mare apre il suo intervento al Convegno dal titolo <> che si è tenuto apresso l'Aula Magna dell'Università. 'Abbiamo il dovere di comprendere che ilè una ...

Ponte sullo Stretto di Messina, il Senato approva il decreto con 103 sì: è legge Sky Tg24

(Adnkronos) - "I 14 miliardi per il Ponte di Messina si troveranno in legge di bilancio, si comincerà a partire. I siciliani ogni anno perdono 6 miliardi di euro per la mancanza di un collegamento dir ...Ecco il video postato sui social dal ministro Salvini per la legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. / Fb Salvini (Alexander Jakhnagiev) ...