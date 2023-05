Ponciroli | «Inter | Lautaro Martinez strepitoso in Coppa Italia Ci sono però…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Fabrizioha parlato dell’, vincitrice dellagrazie alla doppietta dicontro la Fiorentina in finale.– Queste le parole di Fabrizionel corso de L’Editoriale su TMW Radio sulla conquista dellada parte dell’a seguito della vittoria contro la Fiorentina. «È chiaro che la vittoria rappresenti un risultato importante, cidegli aspetti positivi con un. Ciperò delle ombre, come dimostrano le tantissime occasioni concesse alla Fiorentina. Questo con il Manchester City non puoi permettertelo, su questo dovrà ...