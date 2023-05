Polo Logistico | il 31 maggio il tavolo con il Ministro Salvini

Ariano Irpino . 'Ringrazio il ministro Salvini della tempestività con cui ha dato corso alla richiesta di un tavolo tecnico sul, con la presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti nel progetto. Mi sembra un grosso passo avanti''. E' il deputato irpino Gianfranco Rotondi ad annunciare il tavolo con il ...A Piacenza hanno da poco concluso un nuovodalle dimensioni faraoniche: Le Mose, tre milioni di metri quadrati di ex aree libere che ora sono asfalto e cemento. A Monticelli d'Ongina, ...... il raddoppio della Gemonio " Cittiglio, ildi Saronno, il Nodo di Seveso, il Nodo di Bovisa, ... Si punterà ad aumentare la capacità dei terminal per potenziare il sistemalombardo ...

Polo logistico di Amazon a Jesi - E-DUESSE.IT E-Duesse

E’ «positivo» il quadro che emerge dal Report 2023 sull’economia locale, presentato oggi al PalabancaEventi di via Mazzini in una Sala Corrado Sforza ...Nuovo quartier generale per Kering a Milano dopo il forte investimento alcuni anni fa in via Mecenate e poi quello dell’hub logistico vicino Novara. Stavolta la nuova sede milanese, che si sviluppa su ...