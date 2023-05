Poliposi nasale | Heffler Humanitas | Infiammazione gioca ruolo cruciale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Milano, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "L'caratterizzata dalla presenza di cellule eosinofile nel tessuto rino-sinusale è al centro del meccanismo che genera la rinosinusite cronica con(CRSwNP- chronic rhinosisusitis with nasal polyposis). Queste sono infatti le cellule che determinano il maggior numero di danni anche se, dal punto di vista clinico, sono importanti, perché identificano le caratteristiche dei pazienti che possono beneficiare di terapie con farmaci biologici, come gli anticorpi monoclonali. Al contempo, però, questi pazienti tendono ad avere una forma più grave della malattia e a recidivare spesso, anche dopo interventi chirurgici". Così Enrico, allergologo e immunologo clinico e professore di Medicina interna all'University di Milano, a ...

Una delle malattie affrontate quotidianamente dagli specialisti otorinolaringoiatri e molto invalidante per le ricadute sulla qualità di vita è la sinusite cronica con. "Recentemente "...Una delle malattie affrontate quotidianamente dagli specialisti otorinolaringoiatri e molto invalidante per le ricadute sulla qualità di vita è la sinusite cronica con. "Recentemente "...Una delle malattie affrontate quotidianamente dagli specialisti otorinolaringoiatri e molto invalidante per le ricadute sulla qualità di vita è la sinusite cronica con. "Recentemente "...

Poliposi nasale, Heffler (Humanitas): "Infiammazione gioca ruolo ... Adnkronos

Milano, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "L'infiammazione caratterizzata dalla presenza di cellule eosinofile nel tessuto rino-sinusale è al centro del meccanismo che genera la rinosinusite cronica con ...(Adnkronos) - "In questo momento mepolizumab è stato approvato per la prescrizione in pratica clinica secondo le indicazioni e i risultati emersi dallo studio registrativo Synapse, dal quale emerge ch ...