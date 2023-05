Poliposi nasale | Canevari Iar | “Lavoriamo a soluzioni di precisione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il professore all'università di Genova ospedale San Martino e presidente dell'Accademia italiana di rinologia (Iar), lo ha dichiarato a margine dell'incontro di Gsk 'Nuove frontiere in CRSwNP: la terapia dicon mepolizumab', “La multidisciplinarietà è il succo della medicina. Se non si lavorasse con i ‘vicini’, ovvero con i colleghi delle diverse discipline, non potremmo avere una terapia adeguata per i pazienti. La collaborazione tra specialisti è ancora più importante quando si parla di farmaci biologici come mepolizumab, già utilizzato per altri aspetti della stessa rinosinusite cronica con(CRSwNP). Dobbiamo quindi fare tesoro dell’esperienza che ci arriva dai nostri colleghi immunologi, pneumologi e allergologi, e dobbiamo lavorare all’individuazione di un percorso terapeutico ottimale per ogni paziente. ...