(Di venerdì 26 maggio 2023) A prima vista sembra una borraccia, pronta a ricaricare i ciclisti tra una pedalata e l’altra. E’ invece un’altro tipo di energia quella conservata dalla “ta sul mercato delle e-bike dalladi Alzano Lombardo, e che permette di allungare l’autonomia delleclette. A fronte della richiesta di mercato di batterie di maggiore capacità,ha deciso di introdurre nel proprio catalogo la “” da 250Wh, che garantisce un’ulteriore autonomia, rendendo i sistemi delle e-bike modulabili: aggiungendosi agli standard 500 Wh, un po’ come accade per i powerbank destinati ai dispositivi elettronici, è possibile così arrivare così a un totale di ...

Sarà tra i protagonisti del Giro - E d'Italia lacon il suo motore E - P3+ Evosarà tra i protagonisti del Giro - E d'Italia con il suo potente ed efficiente motore E - P3+ Evo. Nel classico e storico Giro d'Italia, la ricetta perfetta prevede potenza, velocità, ...Una nuova partnership quella trae Mcipollini, un binomio all'insegna della mobilità sostenibile.sigla una nuova partnership con Mcipollini. Il brand di biciclette che nasce grazie alla grande esperienza ...Volta Gravel può contare su un motoreda 250 W e un'autonomia di più di 100 Km, che assieme alle sue caratteristiche la rendono uno dei modelli di punta distribuiti da Cambiobike, realtà che ...

Polini Motori lancia la “Bottle Battery”, l’energia extra per le bici elettriche BergamoNews.it

Gli alberi motori Polini For Race Ø 12 per Yamaha Minarelli nascono con l’obiettivo di migliorare e aumentare la resistenza, la qualità e le performance. La biella ricavata dal pieno ha la possibilità ...Gli alberi motori Polini For Race diametro 12 per Yamaha Minarelli nascono con l’obiettivo di migliorare e aumentare la resistenza, la qualità e le performance. La biella ricavata dal pieno ha la poss ...