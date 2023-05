Poesia – Esce il ‘Libero volo d’anima’ | la nuova raccolta di Francesco Certo dedicata ai sentimenti profondi 

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si intitola Liberod’anima (Pandilettere Edizioni, Collana GRANELLI DI LUCE, pagine 216) l’ultimadi poesie di, giornalista di Rds Roma e poeta per diletto e forse per “dovere” nei confronti della travagliata esistenza umana. Nel suo nono volume l’autore offre respiro a cento poesie nel libero scorrimento della vita per tratteggiare iche divorano l’anima e la riempiono, in un saltellare senza confini tra passione ed elevazione, amori bramati e amori negati, tra vita e decadenza, tra pulsioni fisiche e vincoli morali. Su tutto emerge la libertà deldell’anima in ogni frangente della vita. La “fedeltà” alla vita e all’idea dell’amore apre la, l’autore permea della comunanza dell’amore ...