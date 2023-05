PNRR Scuola 4 0 | Andis | prorogare la scadenza per l’affidamento di forniture e servizi al 30 ottobre 2023

(Di venerdì 26 maggio 2023) Con una missiva inviata alla dott.ssa Carmela Palumbo, capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e alla dott.ssa Simona Montesarchio, direttrice generale dell’Unità di Missione per l’attuazione del, l’(Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) chiede al Ministero dial 30la, al momento fissata al 30 giugno, per definire con atti giuridicamente vincolanti le procedure selettive dei soggetti affidatari dellee dei. L'articolo .

Sia quelle sociali, e qui si spiega il grande impegno sue sanità, sia territoriali, ed ecco ... Ma come Mentre ilimpone di aggredire i divari tra nord e sud, tra centro e periferia, il ...... Asilo nido comunale : il progetto, finanziato per 1.950.000 al 100% da fondi europei del, ha ... Sarà realizzata nello spazio compreso tra la caserma dei carabinieri e la nuovaelementare e ......per la successiva gara per l'affidamento dei lavori di rifacimento della mensa scolastica dellaprimaria. Interventi possibili grazie a un finanziamento chiesto e ottenuto in seno ale ...

Liceo rifiuta i fondi Pnrr: «Così si snatura la scuola» Il Manifesto

Il ministro Fitto prepara il piano di modifiche al Pnrr da presentare alla Commissione europea: dalle scuole agli asili, dalle mense alle ferrovie, ecco quali progetti possono saltare. Qualche ...La sinergia tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Intercultura rientra infatti nell’impegno ESG del gruppo, che promuove – in linea con l’agenda strategica per la Ricerca della UE e la quarta Missione del ...