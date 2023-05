Playoff Serie B 2022 23 | il Sudtirol approda alle semifinali | beffata sul finale la Reggina

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ilconquista le, laabbandona il sogno. Termina 1-0 allo Stadio Druso il match valevole per i quarti didella competizione. Prima frazione nettamente a favore dei granata. Padroni di casa in totale difficoltà con i tiri nello specchio della porta pari a zero. Non riesce a reagire la formazione di Bisoli ai colpi di unapericolosa ma poco concreta. Gli ospiti infatti arrivano alla conclusione in diverse occasioni, senza riuscire mai ad insaccare la rete del vantaggio. Bene Di Chiara che sfiora il gol più volte. La ripresa riparte forte, i biancorossi devono fare a meno di Masiello uscito in barella per infortunio, ma provano in qualche modo a reggere il gioco. Lasi rende più incisiva e concreta: è Majer ...