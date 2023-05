Piovella Soi | ' congresso per informare su accesso a cure salva vista’

(Di venerdì 26 maggio 2023) Padova, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Ogni anno 7mila oculisti italianino la vista a 2 milioni di persone. In questi congressi cerchiamo di trovare il modo per far sì che tutte questemigliorative, perché possiamo migliorare, siano a disposizione di tutti. Abbiamo bisogno di dare...

Lo ha detto Matteo, presidente della Società oftalmologica italiana (), oggi all'apertura del 20simo Congresso internazionale che si svolge a Roma fino al 27 maggio. 'Vent'anni sono ...). grazie ai progressi degli ultimi 20 anni il nostro lavoro è stato rivoluzionato. Non è ammissibile, ad esempio, che l'intervento alla cataratta, 650.000 l'anno solo in Italia, sia ...Con un unico accesso che deve essere contestuale con la possibilità di effettuare gli esami necessari, la diagnostica per immagini", spiega Matteo, presidente."I risultati che stiamo ...

