Picasso machista? Non lo cancelleremo per questo | dice il ministro della Cultura spagnolo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il, Miquel Iceta, ha detto che “non”, nonostante la pressione delle critiche all’artista per la sua presunta misoginia e per il trattamento che ha riservato alle donne nella sua vita. “Penso che dobbiamo tenere l’intero” ha detto Iceta. “Era quello che era, aveva la vita che aveva, ma era un genio. Senza di esso, la storia dell’arte del XX secolo non può essere compresa”. Iceta lo ha dichiarato dal Museo Nazionaledi Parigi, che ha consacra all’artista un grande evento per il cinquantesimo anniversariosua morte. Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il suo, Rima Abdul Malak, ...