Piazza di Siena 2023 | l’Irlanda trionfa nella Coppa delle Nazioni | l’Italia chiude seconda

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sull’ovale didisi è disputata un’appassionante edizione dellaIntesa Sanpaolo, risoltasi soltanto al barrage dopo le due tradizionali manche, la primaquali qualificante per il Rolex Gran Premio Roma di domenica. Tra Irlanda e Italia, che nell’atto conclusivo si sono rispettivamente affidati a Michael Pender con Hhs Calais e Francesca Ciriesi con Cape Coral, l’ha spuntata la squadra irlandese (vincitrice per la prima volta indi). Sui sei ostacoli dello spareggio, Pender ha collezionato il terzo netto della sua gara perfetta. La Ciriesi è stata invece punita dalle tavole del secondo salto e così gli azzurri hanno dovuto accontentarsi del posto d’onore. Quattro i team a pari ...

Grande giornata per l'Italia alla Coppa della Nazioni didi. Con due esordienti su quattro in Coppa a Roma, gli azzurri hanno dominato la prova e si sono giocati la vittoria al barrage con l'Irlanda. Un errore di Francesca Ciriesi in sella a

