Piadina solidale | già 7 mila adesioni e 250 volontari pronti per aiutare l’Emilia Romagna - I preparativi

Si volevano raggiungere almeno le 5mila prenotazioni, per ladi stasera, venerdì 26 maggio , dalla 18.30 a mezzanotte sul Sentierone. E il target è stato centrato con oltre 24 ore di anticipo, come annunciato ieri pomeriggio da Comune e ...Cresce il numero di persone che intendono partecipare alla, l'iniziativa sponsorizzata da Esselunga e lanciata ieri sera dal Comune di Bergamo per raccogliere fondi per l'Emilia Romagna, colpita dall'alluvione. A un giorno e poche ore dal ...Cambio di sede per la, l'iniziativa " sponsorizzata da Esselunga e lanciata ieri sera dal Comune di Bergamo e VisitBergamo, in collaborazione con l'Associazione Cuochi Bergamaschi, Pentole Agnelli, Csv, ...

Piadina solidale a Bergamo, i preparativi sul Sentierone Corriere Bergamo - Corriere della Sera

C’erano le previsioni del tempo (rispettate con una bella giornata e una serata dolce) e ci sono quelle degli organizzatori che stimano e si augurano per la Piadina solidale di sfondare il tetto delle ...Bergamo. Non solo è stato centrato, ma è stato anche ampiamente superato l’obiettivo iniziale di 5000 adesioni alla Piadina Solidale di Bergamo, l’iniziativa – sponsorizzata da Esselunga e lanciata ie ...