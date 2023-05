Philips e AOC | tutti i nuovi monitor presentati dall’azienda

(Di venerdì 26 maggio 2023) In occasione della presentazione delle gamme diMMDe AOC hanno presentato diversi modelli consumer e non solo, scopriamoli Finalmente sbarcano sul mercato tutta una serie ditargatie AOC dissima generazione. Ce n’è davvero peri gusti, infatti non mancheranno novità succulente sia per il mondo gaming, che per quello consumer e business. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo i modelli che più dihanno stuzzicato il nostro interesse.45B1U6900CHe AOC QuestoUSB-C offre una soluzione completa per la visione di video, il trasferimento dati e la fornitura di potenza. Una delle sue caratteristiche principali è la presenza di una webcam ...

TP Vision , l'azienda che progetta, produce e commercializza prodotti a brandTv,Sound eAudio, ha annunciato una nuova partnership con la squadra di calcio del Barcelona, in qualità di Main Partner per i dispositivi TV, Display e Audio. La partnership promuoverà la ...BARCELONA, Spain, May 25, 2023 /PRNewswire/ - - TP Vision, the company responsible for the design, manufacturing and sales ofTV,Sound andAudio products has announced a new ...Nel corso di un evento a cui abbiamo avuto modo di prendere parte,edhanno annunciato l'arrivo in Italia della nuova gamma di monitor da gaming e consumer in Italia. Si è partiti con l'AGON PRO AG276QZD , un monitor con pannello OLED da gaming ...

Philips e AOC portano in Italia monitor per tutti (gamer compresi) Tech Princess

