Pet Shop Boys | col duo dei record torna il brivido degli anni ' 80

(Di venerdì 26 maggio 2023) Basta avere più di 40per aver cantato o ballato almeno una volta «West end girls», «It's a sin», «Always on my mind» o «Heart». Sono i 4 brani dei Petarrivati al numero 1 in classifica. Secondo il Guinnes dei primati, Neil Tennant e Chris Lowe sono il duo più famoso nella storia del pop. Non capita a tutti di vendere 50 milioni di album e diventare uno dei simboli del synth pop'80. Per la precisione dal 1985 a oggi hanno realizzato 30 album, di cui 14 in studio, e hanno pubblicato 50 singoli, piazzandone ben 39 nelle prime 20 posizioni della Official Singles Chart. Ma non sembrano ancora appagati. I Petannunciano l'uscita di «Smash - The Singles 1985-2020», la raccolta completa dei singoli pubblicati in oltre 35di carriera. Sarà ...

Pet Shop Boys hanno annunciato l'uscita per il 16 giugno di " Smash - The Singles 1985 - 2020 " una raccolta di tutti i loro singoli pubblicati in 35 anni di attività, a partire dal loro esordio "West ...Neil Tennant , frontman dei Pet Shop Boys , ha ipotizzato che l'AI possa aiutare i musicisti a superare il blocco dello scrittore . "Gli strumenti sono utili, ma dobbiamo guidarli" ha concesso Sting.

