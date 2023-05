Pescara | Sebastiani | 'Per me Zeman resta | dipende da lui'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Daniele, presidente del, ha parlato a Il Centro e confermato Zdenek: "Per me il mister è confermato anche...

Commenta per primo Le parole dell'ex centrocampista Marco Parolo a margine del torneo benefico 'PadelMania' al Porto Turistico disui campi del centro sportivo del presidentee di Gigi Di Biagio: 'Inter La più adatta a battere il Manchester City'.Commenta per primo Le parole dell'ex portiere Luca Marchegiani a margine del torneo benefico 'PadelMania' al Porto Turistico disui campi del centro sportivo del presidentee di Gigi Di Biagio: 'Inter, la forma c'è. Ma in finale di Champions League contro il Manchester City serve una grande prestazione a ...Commenta per primo Le parole di Francesco Totti a margine del torneo benefico 'PadelMania' al Porto Turistico disui campi del centro sportivo del presidentee di Gigi Di Biagio: 'Il silenzio dei Friedkin su Mourinho C'è chi parlava troppo e chi parla di...'.

Pescara, c’è la conferma di Sebastiani: “Per me Zeman resta a prescindere dalla categoria" TUTTO mercato WEB

Intervistato da Il Centro, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, suona la carica in vista della gara d'andata dei quarti di finale dei playoff contro la Virtus Entella: ...Cinquanta stelle del calcio mondiale in città per l'acquisto di defibrillatori. La novità rispetto alle passate edizioni è l'ex milanista Shevchenko. In tanti in fila per un selfie o un autografo ...