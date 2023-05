Pesca | arriva il fermo biologico | stop per le flotte di Fiumicino | Anzio e Civitavecchia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 maggio 2023) La decisione è stata presa: per tutta la durata del mese di giugno, dunque, ledi pescherecci didovranno restare ferme, in porto, senza poter salpare per le loro rotte. Ma perché? Scatta ilper laper quel periodo, uno, una interruzione momentanea e obbligatoria delle attività esercitate mediante l’utilizzo delle reti a strascico che riguarderà il Compartimento marittimo di Roma eillegale sul litorale: sequestrati oltre 3 chilometri di retiper il ripopolamento del mare Dunque, come ogni anno, al fine di permettere il ripopolamento continuo delle diverse specie ittiche, ecco chedal ...