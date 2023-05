Perugia | partita truccata? Guardate questo gol | scandalo in Serie B | Video

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ilè retrocesso inC nonostante il clamoroso ribaltone nell'ultimadi campionato con il Benevento. I padroni di casa perdevano 1-2, ma hanno pareggiato al 91esimo e trovato il gol vittoria al 94esimo con Kouan. Quest'ultima rete è però finita nel mirino del procuratore federale Chinè, che ha aperto un procedimento ipotizzando un illecito sportivo. Nei prossimi giorni verranno ascoltati i tesserati coinvolti nell'azione che ha portato al gol decisivo: effettivamente è stato realizzato in una maniera un po' sospetta, dato che è nato da un rinvio sbagliato e da una dormita di difesa e centrocampo, con due calciatori del Benevento che hanno lasciato Kouan libero di colpire di prima da fuori, con il portiere ampiamente fuori dai pali. Il procuratore Chinè e i suoi collaboratori vogliono vederci chiaro, anche ...

... ora è stata emessa una nota in merito all'inchiesta aperta dalla Procura della Figc in merito ad un possibile illecito sportivo per il risultato della- Benevento. Nel mirino del ...Stagione importante quella passata per Herrera, la sua prima ae nel campionato italiano ...dal braccio bionico è stato più volte protagonista con le sue giocate e con i suoi ingressi a...ULTIM'ORA ‍ La Procura FIGC guidata da Giuseppe Chiné ha aperto un'inchiesta sul gol del 3 - 2 in- Benevento: l'ipotesi è di illecito sportivo, acquisiti i filmati. pic.twitter.com/OaYBGryVQq - sabri jouini (@sabrijouini83) May 25, 2023

AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un'indagine.