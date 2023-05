Nella sua nota ilha sottolineato di avere appreso "dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un'indagine sulla gara- Benevento". "...Nuova nota della società, ancora in silenzio stampa: nessuna comunicazione,ai fatti ma pronti a chiarire Con ilCalcio ancora in silenzio stampa, il club e il presidente Massimiliano Santopadre parlano solo attraverso comunicati. E dopo quello in cui il ...... ma la società di Pian Di Massiano si affida ad un breve comunicato che riportiamo di seguito: 'ACCalcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che ...

Perugia, estranei a illecito ma nulla 'a noi' comunicato - Umbria Agenzia ANSA

Al Perugia calcio sono "certi" dell'estraneità all'accusa di illecito sportivo mossa dalla procura federale della Federcalcio in relazione al gol del successo sul Benevento (nell'ultima giornata del c ...Il Perugia si difende dalla presunta accusa di illecito sportivo per il gol del 3-2 siglato nel match di Serie B contro il Benevento ...