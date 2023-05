Perugia-Benevento | il 3-2 al 94? sotto il faro della Figc | inchiesta per illecito sportivo

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’è un golin Serie B con l’ipotesi di. Si trattaterza rete realizzata dalnella gara contro il, valida per la 38esima e ultima giornata del campionato. L’ipotesi del procuratore federale Giuseppe Chinè è quella di: è stato già acquisito il videopartita e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. Il gol, firmato da Christian Kouan, al quarto minuto di recupero del secondo tempo è valso il 3-2 alla squadra umbra e, se fosse maturato un risultato diverso in Palermo-Brescia, avrebbe evitato la retrocessione diretta in serie C. In caso di sconfitta contro i rosanero, infatti, il Brescia sarebbe finito in C ...

Ma cosa è accaduto nei minuti finali diLa squadra di casa era avanti 2 - 1 al 90 , ma ha subito una rete dai giallorossi, già da tempo retrocessi in C, al primo minuto di ...Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha aperto un procedimento sulle 'modalità di realizzazione' del gol del definitivo 3 - 2 nella garadell'ultima giornata del campionato di Serie B, con 'l'ipotesi di illecito sportivo'., inchiesta per illecito sportivoè finita sotto ...... nativo di Bovalino in provincia di Reggio Calabria, ha aperto un procedimento sulle 'modalità di realizzazione della rete del definitivo 3 - 2 nella garadella 38/a e ultima ...

Procura Figc apre inchiesta sul terzo gol del Perugia al Benevento: ipotesi illecito sportivo la Repubblica

Non si parla di calcio giocato in queste ore nonostante ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso il prossimo turno di campionato. In serie A ci sono dei verdetti che ancora… Leggi ...Il Procuratore della Federcalcio ipotizza l’illecito per la rete del 3-2 della squadra umbra nell’ultima giornata Secondo quanto riportato dall’Ansa, il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ...