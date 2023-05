Perugia-Benevento e la presunta combine | la risposta degli umbri | «Nulla ci è stato comunicato»

(Di venerdì 26 maggio 2023), ladel club umbro dopo le accuse dinell’ultimo match di Serie B con i campani Il, con un, ha risposto alle notizie su unaindagine perper l’ultimo match di Serie B contro il, terminato 3-2 in favore. IL– ACCalcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara. Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se ...

(LaPresse) - Calciomercato.itGli umbri, dunque, non ci stanno e passano al contrattacco, rendendosi disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale. Ecco la nota ...Ilè retrocesso in Serie C nonostante il clamoroso ribaltone nell'ultima partita di campionato con il. I padroni di casa perdevano 1 - 2, ma hanno pareggiato al 91esimo e trovato il ...L'azione della giustizia sportiva riguarda in particolare le "modalità di realizzazione della rete del definitivo 3 - 2 nella garadella 38/a e ultima giornata del campionato ...

Perugia, illecito sportivo col Benevento Risposta del club all'inchiesta Tuttosport

Il gol tanto discusso aveva acceso le polemiche e non solo. All'apertura delle indagini della Procura Federale ha fatto seguito la risposta del club ...AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine.