Perfect Days | Wim Wenders | Non penso a un seguito de Il cielo sopra Berlino | ma anche qui c' è un angelo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tra passato, presente e omaggi al maestro Ozu, Wimparla della genesi del suo film giapponese che ha incantato la stampa a Cannes 2023,. Un Wimbaffuto e rilassato accompagna la sua nuova fatica,, al confronto con la stampa internazionale. Il film, ambientato a Tokyo e interpretato da un cast giapponese, è uno degli ultimi titoli del Concorso di Cannes 2023 che si concluderà domani. L'aria serafica del regista tedesco non tradisce emozione, d'altrondeè un veterano della Croisette.è il tredicesimo film che presenta a Cannes. Ma perché recarsi all'altro capo del mondo per girare un film? "nasce dall'invito del mio ...

è anche un film sull'architettura della città. E partendo dalla genesi del luogo che il protagonista vive maggiormente e del fascino nella composizione nei bagni pubblici Wenders ...di Fulvia Caprara video di Nicola ...Ci vuole un'intera carriera e almeno 30 film già realizzati per girarne uno come, così esatto da riuscire a trasformare qualcosa di semplicissimo in qualcosa di significativo. Almeno tre quarti di questo nuovo film di Wim Wenders sono costituiti dal ripetersi delle ...

Tra passato, presente e omaggi al maestro Ozu, Wim Wenders parla della genesi del suo film giapponese che ha incantato la stampa a Cannes 2023, Perfect Days.La ricerca della completezza nella formula di una semplicità presa a piene mani da Ozu è la chiave di volta di Perfect Days ...