Perfect Days | recensione del film di Wim Wenders

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il, 2023. Regia: Wim.Cast: K?ji Yakusho, Arisa Nakano, Tokio Emoto, Yumi As?. Genere: Drammatico. Durata: 123 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima stampa e in lingua originale, al Festival di Cannes. Trama: La vita quotidiana di Hirayama, un uomo di mezza età che vive da solo a Tokyo e si guadagna da vivere pulendo i bagni pubblici della metropoli. Che Wimsia stato un grande e influente regista non ci sono dubbi. Basterebbe leggersi la suaografia egli anni ’70 e anni ’80 per averne immediata conferma. Molto più difficile sarebbe affermarlo oggi, visto che negli ultimi decenni il regista tedesco ha collezionato buoni risultati (arrivando fino alla candidatura all’Oscar) nell’ambito dei documentari, fallendo però ...

Ci vuole un'intera carriera e almeno 30 film già realizzati per girarne uno come, così esatto da riuscire a trasformare qualcosa di semplicissimo in qualcosa di significativo. Almeno tre quarti di questo nuovo film di Wim Wenders sono costituiti dal ripetersi delle ...CANNES "è Hirayama . Chi è Hirayama La risposta interpretativa è Koji Yakusho , gigante in un ruolo agrodolce, a cui l' attore giapponese dà una risonanza magistrale; una recitazione per ...CANNES "è Hirayama . Chi è Hirayama La risposta interpretativa è Koji Yakusho , gigante in un ruolo agrodolce, a cui l' attore giapponese dà una risonanza magistrale; una recitazione per ...

Ci vuole un’intera carriera e almeno 30 film già realizzati per girarne uno come Perfect Days, così esatto da riuscire a trasformare qualcosa di semplicissimo in qualcosa di significativo. Almeno tre ...In uno sforzo di mutazione cinematografica Perfect Days mescola il cinema giapponese con i gusti e lo sguardo di Wenders e crea un capolavoro ...