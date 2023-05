Perché il principe Harry ha una stanza segreta in un hotel?

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ilavrebbe unariservata in undi lusso dove può andare in qualsiasi momento. Stando alle voci il duca di Sussex ci si recherebbe da solo senza la moglie Meghan Markle. La struttura, riservata solo a clienti selezionati, si troverebbe a pochissimi minuti di didalla loro villa di Montecito, in California. Ma questo non sarebbe il suo unico luogo “di fuga”. Secondo quello che ha riportato di recente il Sun, ilavrebbe anche un altro luogo in cui ama trovare rifugio a Los Angeles. Lì ha anche la possibilità di allenarsi e soggiornare in bungalow esclusivi. La voce ha cominciato a circolare nel giorno del quinto anniversario di matrimonio del duca e della duchessa di Sussex. La coppia non ha condiviso nessuna fotografia, né ...