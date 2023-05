Per vivere bene la città ci vogliono le botteghe

(Di venerdì 26 maggio 2023) Oggi li chiamano i «negozi di vicinato». Snobbati dalla moderna urbanistica, sono ciò che resta del cuore antico dei Comuni. E quando chiudono, finisce un mondo fatto di socialità e umanità. Cosa sono e cosa rappresentano quelli che oggi vengono chiamati negozi di vicinato e una volta si chiamavano? Fanno parte della struttura di fondo, se fosse un’auto diremmo della «scocca», cioè l’assetto portante, ma in questo caso riguarda i comuni, le, i centri abitati che si nutrono anche di commercio; e qui non centra il capitalismo selvaggio, l’uomo fatto di consumi, una prospettiva dellavista solo in termini economici. Tutte idee sbagliate, visioni miopi. Le nostrehanno una tradizione forte, incarnata nelle loro mura perché discende da una visione degli abitanti che possano avere a portata di mano ...

...sembranouna costante lotta interiore: da una parte si rendono conto che la pressione fiscale è asfissiante e che questo genera difficoltà, dall'altra auspicano però più tasse soprattutto......esempio, di un trapianto. Scienza Non ci sono mai stati così tanti gemelli Si allunga la vita. In fondo, della famiglia, è lui (o lei) la persona con cui siamo destinati ala nostra ...Ma poi ci sono altre ragazze che vengono bullizzatetantissimi altri motivi', aveva detto. "Ti ... ' Se fosse successo dall'altra parte Se magari fosse stata la donna aun momento lavorativo ...

Fagnani: Pensare al futuro per vivere meglio il presente - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Una dichiarazione shock di Fiorello nel corso della puntata 100 di Viva Rai 2, una "bombetta" come la definisce ... Me ne vado". affari tuoi per l'emilia romagna Secondo Fiorello avrebbe invece deciso ..."Voglio cogliere questa occasione per ringraziare i tanti professionisti che attraverso ... Consiglio - lo fa da circa quarant'anni e il suo lavoro è diventato un modo di vivere, una passione ...