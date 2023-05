Per Milinkovic alla Juve tocca a Lotito | se mantiene la promessa

Juventus,- Savic Lotito ora potrebbe accettare 30 milioni di euro ma sul serbo ci sarebbero anche gli occhi del Milan La Juventus, oltre a Verrattiil centrocampo terrebbe sotto d'...Sarri , però, spera sia anche l'occasioneblindare il secondo posto che significherebbe accesso ... che ha ormai terminato la stagione, insieme a- Savic e Luis Alberto mentre in attacco ...... Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino,- Savic, Luis Alberto; Felipe ... Valida la visionela sfida dell'Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone .c - ...

Per Milinkovic l'unica offerta arrivata alla Lazio è della Juventus: 25 milioni di euro, cifra... Tutto Juve

Ivan Juric in conferenza ha fatto chiarezza sulle condizioni dei singoli di casa Torino: “La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare.Lazio, Milinkovic-Savic comunica l’addio ai tifosi L’avventura ... Secondo Tuttomercatoweb infatti la Juventus ha individuato in Dodò l’obiettivo numero 1 per la fascia destra: l’operazione non ...