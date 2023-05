Per Meloni far pagare le tasse ai piccoli commercianti è “pizzo di Stato” Guerra Pd | “Associa l’attività dello Stato a quella mafiosa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Che la sua “serrata lotta all’evasione” si sarebbe concentrata su “grandi imprese e grandi frodi sull’Iva” l’ha detto fin dall’insediamento del governo nell’ottobre dell’anno scorso. Nello stesso discorso in cui, non ha caso, ha promesso di “non disturbare chi vuole fare”. Ora Giorgiaha fatto un passo in più: partecipando alla conclusione della campagna elettorale a Catania insieme agli altri leader del centrodestra, ha sostenuto che la lotta “si fa dove sta davvero l’evasione, le big company, le banche. Non il piccolo commerciante a cui chiedi ildi“. Tradotto: farleal proverbiale commerciante è un’estorsione. Non si tratta di frasi in libertà ma di una strategia ben precisa, la stessa che ha ispirato i condoni inseriti nella ...