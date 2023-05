Per fare un video social si arrampica su un ponte | 17enne cade e muore

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tragedia negli Stati Uniti: un ragazzo di 17 anni, Anthony Luna, ha perso la vita dopo essere caduto daldella 6th Street a Los Angeles, in California. Secondo una prima ricostruzione riportata dalle forze dell'ordine, il giovane si erato sulla struttura per girare undella...

...stamattina alla casa della comunità di Conselice dove l'Ausl aveva annunciato la possibilità... Centinaia di persone si sono cosi messe in codapotersi vaccinare, ma le fiale erano troppo ...Bisogna essere consapevoli dei propri limiti e capire cosadi questi limiti. I difetti possono essere un'occasione, possonoparadosso essere un punto di forza, ma devi sapere quali sono". Lo ......far fronte alla concorrenza internazionale. 'In Europa siamo concorrenti tra Renault, Stellantis, Volkswagen, non possiamo metterci d'accordo' ma 'quello che conta e' la nostra capacita' di...