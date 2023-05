Pazza Musica testo e significato canzone di Marco Mengoni ed Elodie

(Di venerdì 26 maggio 2023)Esce il 26 maggio 2023nuovadi. Un mix esplosivo tra due cantanti che hanno conquistato rapidamente la scenale recente. Il brano è un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando per un istante le preoccupazioni quotidiane, ma anche con un pizzico di nostalgia. Sembrerebbero esserci dei riferimenti al periodo difficile della pandemia: Ma ti ricordi, che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla ...

Un sound retrò e due grandi voci, quelle di Marco Mengoni e Elodie, insieme in studio per la prima volta. Dopo l'Eurovision 2023, il cantante di Due vite torna con nuova musica: è questo il titolo del feat contenuto nel nuovo album in cui duetta con la reginetta di Due e con cui punta a dominare l'estate 2023. Terza traccia di Materia (Prisma), ultimo album. Nel disco c'è anche il duetto con Elodie. Il pezzo è forte, immediato e sicuramente dominerà le classifiche tutta l'estate.

Marco Menogni ed Elodie per la prima volta insieme per una estate da "Pazza musica". Il nuovo singolo è scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto ...