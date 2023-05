Paupisi | tutto pronto per i festeggiamenti a Sant’Antonio e la Festa dell’Emigrante

questo è stato possibile grazie a coloro che ci danno una mano e credono, come me, in tutte le manifestazioni che la Pro Loco direalizza per la promozione e la conoscenza del nostro .... Alquanto nutrita la delegazione della Pro Loco di, guidata dal presidente Dario Orsillo, che sarà domani (domenica 30 aprile) ad Auletta (SA), ...ciò va ad evidenziare il lavoro ...questo è stato possibile grazie a coloro che ci danno una mano e credono, come me, in tutte le manifestazioni che la Pro Loco direalizza per la promozione e la conoscenza del nostro ...

Paupisi, tutto pronto per i festeggiamenti a Sant’Antonio e la Festa ... Fremondoweb

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A seguito della terribile alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, la Pro Loco di Paupisi insieme al Comune, come per l’Ucraina, hanno indetto una raccolta di beni di prima necessità. “Da ...