Paupisi | a giugno la festa di Sant’Antonio di Padova e la festa dell’Emigrante

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLunedì 29 maggio inizieranno ai solenni festeggiamenti in onore adiorganizzati dal Comitatoe dalla parrocchia Santa Maria del Bosco. Alle ore 18.30 ci sarà l’intronizzazione del Santo con il corteo dal Comune alla chiesa parrocchiale e la celebrazione della santa messa che dà inizio alla tredicina in preparazione alladel 13. Il corposo programma religioso della tredicina al Taumaturgo disi celebrerà tutto nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Bosco dove, ogni sera, gli abitanti delle contrade animeranno la celebrazione eucaristica e la tredicina. Martedì 30 maggio alle ore 18.30 la recita del Santo Rosario, a seguire la celebrazione della ...

Paupisi, a giugno festa di Sant'Antonio di Padova e festa dell ... anteprima24.it

A seguito della terribile alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, la Pro Loco di Paupisi insieme al Comune, come per l’Ucraina, hanno indetto una raccolta di beni di prima necessità. “Da ...