(Di venerdì 26 maggio 2023) In mattinata il Gruppo 24 ORE ha presentato il Manifesto per l’educazione finanziaria, con la presenza dell’amministratrice delegata Mirja Cartia d'Asero e del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Un gruppo di studenti occupa la facoltà di Sociologia

... tra cui Francesco Gaetano Caltagirone e Luca De Meo, ed esponenti del mondo bancario con il presidente dell', Antonio, i l presidente del consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria , ...'Non cambiare in corsa le regole del gioco' . 'Certo, bisogna dare a investitori e risparmiatori la certezza del diritto anche prospettico'. Cosi' il presidente dell', Antonio, intervistato al Festival dell'Economia di Trento, a chi gli chiedeva se un'eventuale tassa sugli extraprofitti delle banche potesse rallentare il processo di uscita dello Stato ...Cosi' il presidente dell', Antonio, intervistato al Festival dell'Economia di Trento. I tassi a zero, sottolinea, 'erano un'anomalia. I tassi attuali Bce sono tra i piu' bassi della ...

Patuelli (Abi): il debito è il nostro handicap, condiziona l’economia Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - 'La vicenda del debito pubblico condiziona tutta l'economia produttiva e la societa' italiana. E' il punto chiave, abbiamo questo handicap'. Cosi' il ...Seconda giornata per il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma e arrivato alla sua 18esima edizione. Fra i tanti ...