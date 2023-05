Domenica 28 maggio in arrivo il primo dei "Picnic" 2023 organizzati da Tolfa Jazz Aps in collaborazione con il Comune di Tolfa presso la ... Diverse le attività proposte :......e buon cibo con i picnic Tolfa Jazz - Domenica 28 maggio in arrivo il primo dei 'Picnic' ... Diverse le attività proposte:naturalistiche, il 'picnic degli gnomi' per i più piccoli, ...Le Strade Bianche che si ramificano nell'area sono lo scenario ideale pera piedi, a ... appena rinnovato nella cucina, un luogo che nasceva nel 1896 e che riuniva le diverse anime...

Passeggiate musicali, spettacoli e concerti all'alba con «AltroPiano» L'Eco di Bergamo

L'associazione culturale "La Bricula" e l'Ente Concerti Castello di Belveglio tornano con un evento imperdibile nel suggestivo paesaggio collinare di Cortiglione ...Giorno per giorno, tutti gli appuntamenti dell'evento fatto "dai giovani per i giovani" e in programma da giovedì 6 a domenica 11 giugno ...