Parmigiano Reggiano protagonista all’Aperitivo Festival di Milano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023)(ITALPRESS) – Il Consorzio delsaràalla seconda edizione del World Aperitivo Day, che torna e si evolve in “Aperitivo”: una tre giorni di tasting, masterclass e intrattenimento in un itinerario di degustazione negli spazi del Nhow Hotel di via Tortona 35 e in diverse location della città disaràdella tre giorni con degustazioni che metteranno in mostra il gusto e l’estrema versatilità del prodotto. Il re dei formaggi si produce oggi come mille anni fa: con gli stessi ingredienti (latte, sale e caglio), con la stessa cura artigianale e con una tecnica di produzione che ha subito pochi cambiamenti nei secoli, grazie alla scelta di conservare una ...