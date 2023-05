Parliamo di sicurezza delle donne sui treni e sui mezzi di trasporto

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 26 maggio 2023) A tutte, almeno una volta nella vita, è capitato di avvertire un brivido di paura o disagio suidio in prossimità degli stessi, nelle banchine dei pullman/tram o nelle stazioni. Purtroppo, questa sensazione non stupisce: sono, infatti, innumerevoli leche hanno riportato casi di palpeggiamenti, conversazioni indesiderate, sguardi inopportuni, “mano morta“, molestie e vere e proprie aggressioni sessuali. A dispettoaspettative, idinon caratterizzano un luogo sicuro per le, nonostante siano proprie queste ultime a utilizzarli con maggiore regolarità rispetto agli uomini. Come fare, allora? E quali soluzioni possono essere adottate per viaggiare sicure e senza rischi? Scopriamolo insieme. ...