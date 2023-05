Pardo | «Skriniar in finale di Champions League? Difficile giochi»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il giornalista Pierluigi, a Radio 24, ha parlato di Milane della possibilità di vederlo in campo indi(vedi articolo). Le sue parole.? Pierluigiè proiettato già sulladiche l’Inter affronterà contro il Manchester City. A Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha dichiarato: «Milanindiche. Un pacchetto difensivo come questo non lo cambi. A me lui non sembra un tema, nel senso che le cose stanno andando talmente tanto bene che non impazziscono dietro a queste cose. ...