(Di venerdì 26 maggio 2023) Il presidente ucraino Zelensky nel corso della sua visita in Vaticano e del suo colloquio colha chiesto al pontefice "un grosso favore: darmi da fare, prendermi cura dei ragazzi chestati ...

"Loro - ha quindi aggiunto il- non sognano tanto le mediazioni, perché il blocco ucraino è davvero molto forte. Tutta Europa, Stati Uniti. In altre parole, hanno una forza propria molto grande"...."positivamente" iniziativa di pace delMosca 'valuta positivamente' l'iniziativa delper ... 'Abbiamo ancora una volta reso molto chiaro agliquali sono le nostre aspettative sull'......il ministero degli Esteri russo aveva valutato positivamente l'iniziativa di pace del. Mosca ... Sono "ipocrite e false" le assicurazioni degli Usa di non incoraggiare gli attacchial ...

Papa: ucraini non sognano tanto le mediazioni. Sono blocco molto forte Tiscali Notizie

Città del Vaticano, 26 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Zelensky nel corso della sua visita in Vaticano e del suo colloquio col Papa ha chiesto al pontefice “un grosso favore: darmi da fare, ..."Preghiamo per la giustizia e la pace, affidiamoci insieme con umiltà e speranza allo Spirito di Dio che trasforma e riconcilia tutti. Possa lo stesso Spirito illuminare le menti di coloro che cercano ...