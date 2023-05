Papa | per stato febbrile niente udienze nella mattinata

(Di venerdì 26 maggio 2023)Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina per via di uno. E' quanto si apprende da fonti della Santa Sede. 26 maggio 2023

Questa mattina ilha cancellato le udienzela febbre . Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. 'via di uno stato febbrile,...Questa mattina ilha cancellato le udienze. Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. "via di uno stato febbrile,Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina", confermano dalla sala stampa vaticana.Nel pomeriggio è andato in Vaticanouna visita aFrancesco È stata una giornata di appuntamenti istituzionali a Romail presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky . Con un apparato di ...

Dal Papa una "leadership morale" per il cambiamento nel rapporto ... Vatican News - Italiano

“Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina”. Lo rendono noto fonti vaticane.Era molto addolorato e ha chiesto collaborazione per cercare di far tornare i ragazzi in Ucraina". Intanto, oggi il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Serghei Lavrov, ha dichiarato di ...