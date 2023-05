Papa | per stato febbrile niente udienze nella mattinata

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 maggio 2023) Questa mattina ilha cancellato le. Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. "Per via di unoFrancesco non ha ricevuto in udienza questa mattina", confermano dalla sala stampa vaticana."Ilera stanco, ieri ha avuto una giornata molto intensa, ha visto molta gente, c'èl'incontro di Scholas Occurrentes, ha voluto salutarli tutti. Ad un certo punto la resistenza", viene meno. Lo ha detto il segretario diVaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro all'ambasciata di Italia presso la Santa Sede.