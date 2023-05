Papa Francesco | “Zelensky non vuole mediatori con la Russia perché si sente forte del sostegno di Europa e Stati Uniti”

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Loro non sognano tanto le mediazioni,il blocco ucraino è davvero molto. Tutta. In altre parole, hanno una forza propria molto grande”. Cosìha commentato, in un’intervista a Telemundo, le parole del presidente ucraino, Volodymyr, che, dopo l’incontro con il Pontefice del 13 maggio scorso, aveva detto di non avere bisogno dicon la. Bergoglio ha rivelato che, proprio durante quell’udienza in Vaticano,“mi ha chiesto un grosso favore: darmi da fare, prendermi cura dei ragazzi che sonoportati in. Lui era molto addolorato e ha chiesto collaborazione per cercare di far tornare ...

...mattina ilha cancellato le udienze. Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. "Per via di uno stato febbrile,...Ilriceverà il Capo dello Stato lunedì 29 maggio e subito dopo consegnerà al Presidente della Repubblica il Premio Paolo VI.

