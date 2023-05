Papa Francesco salta le udienze | “Ha uno stato febbrile”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lo ha annunciato il portavoce Vaticano Ilha “uno”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che per questa ragione Bergoglio oggi non ha tenuto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vaticano e la battaglia per la successione diLeggi anche/ 'Sulle terre rare lo scontro del futuro. Guerra Sto con ilper la pace' Matteo Maria Zuppi (67), romano e potente capo della CEI (Confederazione episcopale Italiana), è da ...'Per via di uno stato febbrile,non ha ricevuto in udienza questa mattina', confermano dalla sala stampa vaticana. +++news in aggiornamento+++"Per via di uno stato febbrile,non ha ricevuto in udienza questa mattina", confermano dalla sala stampa vaticana.

Guerra Ucraina, Papa Francesco rivela la richiesta di Volodymyr Zelensky Il Tempo

Da quanto si apprende per vie ufficiali della Santa Sede non si tratta di alcunché di preoccupante ma di sufficiente a prendere delle misure in ordine agli appuntamenti previsti, Papa Francesco salta ...Papa Francesco ha la febbre, e non è in grado di sostenere le udienze previste durante la giornata di venerdì 26 maggio. A dare l'annuncio è la sala stampa vaticana, dopoché si inseguivano dalla ...