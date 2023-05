Paolo Belli | ' L' ultima tappa del Giro d' Italia a Roma? Non poteva esserci chiusura migliore' Intervista nello speciale Leggo al Giro

, musicista e ciclista, in pratica per lui potremmo coniare una nuova definizione 'musiciclista', visto che le sue due grandi passioni sono fin da piccolo la musica e la bici. Quando canta ...A seguire tanti volti noti si alterneranno dal palco per animare la giornata e rallegrare i malati tra cui: Rita Forte,, Gabriella Facondo, Daniele Si Nasce e Gianfranco Lacchi. Alle ore ...Parte dalla Campania il tour estivo 2023 di: il concerto del cantante emiliano e della sua Big band è previsto a Vitulazio per domani alle 21.30 in piazzale Vitulatini nel mondo (ingresso libero). Il live s'inserisce nel cartellone ...

Paolo Belli: «L'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma Non poteva esserci chiusura migliore» Intervista nello leggo.it

Paolo Conte a Moncalvo. Salta all’occhio il nome della piccola città monferrina sul cartellone del celebre cantautore astigiano. Prima Milano poi Roma, Venezia, Firenze. Al centro, l’esibizione a Monc ...Paolo Belli, musicista e ciclista, in pratica per lui potremmo coniare una nuova definizione “musiciclista”, visto che le sue due grandi passioni sono fin da piccolo la musica e la ...