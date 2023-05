“Pamela Mastropietro reagì perché fu abusata mentre era drogata | per questo Oseghale la uccise” | le motivazioni dei giudici di Perugia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Prima l’ha costretta a una violenza sessuale, poi si è approfittato di lei, stordita dalla droga. Quando lei si è svegliata e ha ribadito il suo dissenso lui l’ha uccisa e fatta a pezzi. E’ la ricostruzione del femminicidio di, 18 anni, contenuta nelledella sentenza che ha condannato all’ergastolo Innocent, nigeriano che all’epoca aveva 29 anni. Il delitto avvenne a Macerata il 29 gennaio 2018. Si tratta, in particolare, dellescritte al termine del processo bis daidella Corte d’assise di appello diche dovevano pronunciarsi sulla aggravante di violenza sessuale. Si ritiene “fondatamente affermata la ricorrenza della contestata aggravante a carico dell’imputato” ossia “aver commesso l’omicidio in ...

che ha confermato la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana. La Corte, che nel corso dell'appello bis ...Prima che la facessero a pezzi per chiuderla poi in due trolley da abbandonare sul ciglio della strada, Pamela Mastropietro si è difesa. O, almeno, ha provato a farlo e quello che oggi si legge nelle

Le motivazioni della sentenza della corte d'appello di Perugia, che ha condannato il nigeriano all'ergastolo. Secondo i giudici la ragazza si era arrabbiata dopo il rapporto non protetto: lui voleva c ...