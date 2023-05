Paluani | fallita la storica azienda di pandori già venduti a Sperlari | debiti per quasi 82 milioni di euro

(Di venerdì 26 maggio 2023)per82di. Un macigno per laspa,dolciaria di Dossobuono di proprietà della famiglia Campedelli, perciò il Tribunale di Verona ne ha...

In precedenza, a luglio 2022, dopo un'asta, era già stato ceduto per 7,6 milioni il ramo d'azienda1921 srl a Sperlari (azienda cremonese controllata dalla multinazionale tedesca Katjes ...Prima il Chievo Verona, ora anche. Dopo il club calcistico , anche la storica società dolciaria controllata dalla famiglia Campedelli è stata dichiarata. Dal 1921, l'azienda veronese produceva dolci, soprattutto quelli ......motivata contestando all'azienda una serie di criticità fra le quali le scarse possibilità di riuscire a soddisfare i creditoriSpa, la storica azienda dolciaria, è stata dichiarata...

Paluani, fallisce la storica azienda del pandoro: 82 milioni di debiti Corriere della Sera

Il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento di Paluani, storica azienda dolciaria veronese dei pandori, controllata dal 1968 dalla famiglia Campedelli e in particolare da Luca, presidente del C ...Il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della storica società Paluani Spa, famosa per la produzione di pandori.