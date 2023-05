Pallanuoto | Serie A1 2023 | il Salerno centra la salvezza | retrocede in A2 l’Anzio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Arriva il penultimo verdetto nellaA1 2022-dimaschile: la seconda squadra are inA2, assieme al Bogliasco, è, che, proprio come accaduto nelle semifinali play-out contro il Catania, perde la bella in casa, allo Stadio del Nuoto, e saluta la massima categoria nonostante il quintultimo posto ottenuto al termine della stagione regolare. A far festa ad Anzio, invece, è il, che passa per 8-10 in gara-3: si completa così la rimonta dei campani, i quali, dopo aver perso gara-1 in casa dei laziali di misura, per 9-8, si sono imposti in casa, sempre di misura, con lo score di 11-10. Questa sera l’epilogo favorevole ai ragazzi di Malinconico. TABELLINOANZIO WATERPOLIS-CHECK-UP RN8-10 ANZIO ...

