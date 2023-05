Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada statale 121 'Catanese', tra Bolognetta e Misilmeri, nel palermitano. A scontrarsi sono state due auto e un mezzo ...Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla- Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Loè avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Stanno intervenendo i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale dell'...1' DI LETTURA" La strada statale 121 "Catanese" è provvisoriamente chiusa al traffico tra Bolognetta e Misilmeri (PA), a causa di un incidente avvenuto al km 239,500. Per cause in corso di accertamento, ...

Palermo, scontro oggi tra due auto e un camion: un morto Adnkronos

(Adnkronos) – Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada statale 121 ‘Catanese’, tra Bolognetta e Misilmeri, nel palermitano. A scontrarsi sono state due auto ...Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti. Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas.